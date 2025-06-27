寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が6月27日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、コメ価格について意見を交わした。 寺島アナ「地域のJAがコメ農家に提示する今年産のコメ出荷価格が60キロで2万円台に乗る見通しであることが分かりました。去年の秋に60キロ1万円台後半が中