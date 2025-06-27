Photo: 小暮ひさのり すげえぞ！ このサイズで運べるのかッ！まず驚いたのがそれ。この冷蔵庫の横に鎮座しているのは、ポータブル電源（縮めて「ポタ電」）でおなじみ、Jackery（ジャクリ）から発表された、新モデル。Jackery史上最大容量となる「Jackery ポータブル電源 5000 Plus」です。420×390×635mmというMサイズのスーツケースくらいのサイズ感で重量は60kg、もはや僕の体重に近いレ