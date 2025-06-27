円売り優勢貿易摩擦懸念緩和に予想下回る東京CPIトランプ「中国と貿易合意に署名」 貿易摩擦懸念緩和でリスク選好の円売り。予想下回る東京CPIを受け日銀利上げ観測後退でも円売り。日経平均が5カ月ぶりに4万円台を回復したことも円売り材料に。ドル円は一時144.80円まで上昇した。 トランプは「中国と貿易合意に署名した」と発表した。ラトニック商務長官も合意に署名したと明かした。ただ、詳細には触れず何を指してい