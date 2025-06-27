２６日、試験開通を迎えた茶恵大道第１区間。（ドローンから、重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶6月27日】中国西部の重慶市で26日、市東部を貫く幹線道路「茶恵大道」の第1区間が試験開通した。27日に開業する重慶東駅へのアクセス向上を図るもので、内環快速道路の茶園インターチェンジと駅付近を直結する。茶恵大道は、市中心部を囲む内環快速道路の茶園ICから、郊外を通る繞城（外環）高速道路の恵民ICまでを結ぶ全長約