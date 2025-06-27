4万円を回復した日経平均株価を示すモニター＝27日午前、東京・東新橋27日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中として5カ月ぶりに節目の4万円を回復した。前日終値からの上げ幅は一時600円を超えた。米国の高関税政策への懸念後退や前日の米国株上昇を受けて、幅広い銘柄に買い注文が広がった。午前終値は前日終値比630円78銭高の4万0215円36銭。東証株価指数（TOPIX）は36.39ポイント高の2841.08。