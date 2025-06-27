バンダイスピリッツは、『ハイキュー!!』より「てくぴく 月島 蛍」(3,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年7月1日16時より予約受け付けが開始となり、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「てくぴく 月島 蛍」(3,850円)「一緒にお出かけ」「楽しくピクチャー！」がコンセプトのデフォルメフィギュアブランド「てくぴく」に、『ハイキュー!!』より「月島 蛍」が登場。大き