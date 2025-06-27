イクヨはストップ高カイ気配。２６日取引終了後、定款の一部変更によって新たに投資業務を行えるようになったことに伴い、成長戦略と資産運用の多様化を目的としてビットコインを定期購入することを決めたと発表した。７月から１年間にわたり毎月最大１億円程度のビットコインを購入する。総投資額は最大１２億円程度の予定。これが材料視されている。 あわせて、水素自転車や水素燃料電池などの事業展開を行うＹＯＵＯＮ