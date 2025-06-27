エプコが大幅高で４連騰となり、年初来高値を更新した。同社は２６日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想の上方修正を発表しており、ポジティブ視されたようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから４億１６００万円増額して６５億３０００万円（前期比１６．５％増）、営業利益予想は１億２８００万円増額して４億２６００万円（同２７．５％増）に見直した。営業利益は減益予想から一転増益を計画する。子会社で想定を