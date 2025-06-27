午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９２、値下がり銘柄数は３６１、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、非鉄、電気機器、証券・商品、機械、保険など。値下がりで目立つのは鉱業など。 出所：MINKABU PRESS