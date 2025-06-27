バンダイは、『仮面ライダークウガ』より「アルティメットルミナス 仮面ライダークウガ」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年6月27日11時より予約受け付けが開始となり、2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「アルティメットルミナス 仮面ライダークウガ」(11,000円)ハイクオリティな造形・彩色と独自の発光ギミックが特徴のフィギュアブランド「アルティメットルミ