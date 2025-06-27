ナイルが一時ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４４１円に買われ、年初来高値を更新した。同社は２６日の取引終了後、記事制作やＳＥＯ（検索エンジン最適化）コンテンツ制作サービスにおいて、生成ＡＩと編集スペシャリストを掛け合わせたサービス提供を開始すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。ＡＩの分析力と専門家の経験知を融合し、企業のマーケティングにおいてＲＯＩ（投資資本