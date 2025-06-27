【モデルプレス＝2025/06/27】Travis Japanの自身2度目となるワールドツアー「Travis Japan World Tour 2025 VIIsual」より、ツアーの初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定した。【写真】トラジャ松田元太、1週間で10キロ減◆「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」日本時間7月26日AM9時より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを生配信。また、8月10日まで見逃し配信