【モデルプレス＝2025/06/27】SixTONESが出演する新コント番組「ワロタ！」（全6回／隔週金曜16時〜）が、7月18日よりPrime Videoにて配信されることがわかった。【写真】SixTONES、6人で念願ディズニー訪問◆SixTONES、新コント番組「ワロタ！」配信決定6人組アイドルグループ・SixTONESは2015年結成、2020年にCDデビュー。最大の武器である歌唱力をはじめ、6人のパフォーマンスやトークスキル、演技力は高く評価されており、テレ