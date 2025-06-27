【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ニューヨーク公演は、7月26日にHammerstein Ballroom at Manhattan Centerで開催！ 自身2度目となるワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』」を7月からスタートするTravis Japan。 そのツアーの初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定した。日本時間7月26日9時より、ニューヨークのHammerstein Bal