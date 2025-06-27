【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■SixTONES、グループ初のコント挑戦で笑いを届ける！ SixTONESが出演する新コント番組『ワロタ！』の配信が決定した。 番組はPrime Videoで公開され、7月18日から全6回にわたって隔週金曜16時に配信される。 SixTONESは2015年結成、2020年にファン待望のCDデビュー。最大の武器である歌唱力をはじめ、6人のパフォーマンスやトークスキル、演技力は高く評価さ