26日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルいつでもみんなのプロ野球』に出演した谷繁元信氏が、ソフトバンク・野村勇について言及した。谷繁氏は今季のソフトバンクについて「ちょっとずつ選手が揃ってきているじゃないですか。やっぱりくるなと言う感じがしますよね」と分析した直後、「その中で僕は野村勇。この選手、ずっと彼を推してたんですよ。いつか出てくるだろうと、やっと出てきてくれました