【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は26日、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議で防衛支出を国内総生産（GDP）比5％とする目標に合意したことを受け、日本を含むインド太平洋地域の同盟国にも防衛費引き上げを促した。