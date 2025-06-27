日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」最終回が２６日に放送され、１９９３年１０月から３２年に及んだダウンタウン看板番組のラストは、松本人志、浜田雅功ともに出演しないまま、不思議な内容で終了した。最終回は番組出演歴があるタレントらが４台の車に分乗して、思い出を語る内容。事前告知はなくラストに仕掛けがあるのかと思われたが、そのまま終了した。松本は昨年１月から活動休止が続いている。一方、浜田雅功は３月か