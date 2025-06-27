ライクイットは、新商品「Pantry Stock Case」の予約販売を、2025年6月25日より公式ECサイト「ライクストア」にて開始しました。 ライクイット「Pantry Stock Case」  ライクイットは、新商品「Pantry Stock Case」の予約販売を、2025年6月25日より公式ECサイト「ライクストア」にて開始。■「収納」をプラスし、米びつに「選ぶ」楽しみを。 「Pantry Stock Case」は、白米や玄米などを保管する米びつに、収納