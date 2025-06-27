「空き駐車場」予約で最大手のakippa（アキッパ/アプリ名でもある）は2009年2月、創業者:金谷元気氏が住むワンルームマンションで産声を上げた。【こちらも】すきまバイト:タイミーの昨秋の株価急落の原因は・・・、若き起業家は常に強気SOMPOHDや西日本鉄道などと業務提携、存在感を示している。提携企業には保有不動産の有効活用にもつながる。「IPO有力企業」の声が高い。現業（2014年末で700余だった空き駐車場が、昨年4