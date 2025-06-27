沖縄県警は２５日、同県警元警視の警備員の男（４７）（那覇市）を、不同意性交、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童買春）の両容疑で逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。発表によると、警備員の男は別の男と共謀し、昨年１０月、県内の少女が１６歳未満と知りながら、那覇市内に駐車した車内でわいせつな行為をした疑い。現金を渡したという。少女とはＳＮＳを通じて知り合った。県警は別の男からも任意で事情を聞