7人組グループ・Travis Japanが7月から開始する、自身2度目となるワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』の初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定した。【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan日本時間7月26日午前9時（現地時間は25日午後8時）より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを届ける。また、8月10日まで見逃し配信もされ