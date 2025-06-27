２６日、開幕式であいさつする李強総理。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京6月27日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は26日、北京でアジアインフラ投資銀行（AIIB）第10回理事会年次総会の開幕式に出席し、あいさつした。２６日、記念撮影に応じる李強総理ら開幕式の出席者。（北京＝新華社記者／劉彬）