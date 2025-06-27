【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダム（GQ）】 11月発売予定 価格：11,000円 ※6月27日13時より予約受付 BANDAI SPIRITSはアクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダム（GQ）」を2026年3月に発売する。6月27日16時より予約受付開始。 本製品は「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」において、"向こう側"から登場したガンダム。内部構造以外に、一部の外装