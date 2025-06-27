女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は27日、第65話が放送され、オンエア直後の同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）ではゲストとして生出演したシンガー・ソングライターの椎名林檎（46）が““朝ドラ受け”する場面があった。＜※以下、ネタバレ有＞闇市で渡された東海林明（津田健次郎）の名刺を頼りに、若松のぶ（今田美桜）は高知新報を訪れる