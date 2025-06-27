インテリアオフィスワンは6月25日、「収納ベッドと部屋の収納」に関する調査結果を発表した。調査は5月30日〜6月6日、収納付きベッド・チェストベッドを購入したことのある男女300名(男性190名、女性110名)を対象に、インターネットで行われた。収納ベッドを導入する前の悩みはじめに、「収納ベッドを導入する前、お部屋の収納スペースや広さに関して、どのようなお悩みがありましたか?」と質問したところ、「衣類が収まりきらない