6月27日午前8時56分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。 【写真を見る】福島、茨城、栃木で最大震度3 東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、宮城でも揺れ 茨城県北部震源 津波の心配なし【地震情報】 この地震による津波の心配はありません。 【各地の震度詳細】 ■震