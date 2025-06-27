第1ラウンド、5アンダーで26位の松山英樹＝デトロイトGC（共同）米男子ゴルフのロケット・クラシックは26日、デトロイトのデトロイトGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、松山英樹と久常涼が67で回り、26位につけた。金谷拓実と大西魁斗は68の44位、星野陸也は71の108位と出遅れた。62をマークしたケビン・ロイ（米国）とアルドリッチ・ポトヒーター（南アフリカ）が首位に並んだ。（共同）