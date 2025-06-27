白石隆浩死刑囚（旧ツイッターから）神奈川県座間市の9人殺害事件で強盗強制性交殺人などの罪で死刑が確定した白石隆浩死刑囚（34）＝東京拘置所＝の刑が27日、執行された。法務省が発表した。石破政権では初。鈴木馨祐法相が命令した。前回の執行は2022年7月で、東京・秋葉原の無差別殺傷事件の加藤智大元死刑囚＝執行時（39）＝だった。鈴木法相は臨時の記者会見で「慎重な上にも慎重な検討を加え、執行を命令した」と話した