保守？リベラル？自分はどちらだと思いますか？（写真：wavebreakmedia／PIXTA）【写真で見る】韓国で300万部売れのモンスター書上陸！「保守支持だ」「リベラル支持だ」というときの中身は、どういうことか説明できるだろうか。「保守＝安定志向、リベラル＝変革志向」という説明の仕方はまちがいではないが本質ではない。もっともシンプルな本来の区分は「経済体制による分け方」だ。つまり、「市場の自由」と「政府の介入」