ドル円理論価格1ドル＝144.71円（前日比-0.02円） 割高ゾーン：145.50より上 現値：144.31 割安ゾーン：143.91より下 過去5営業日の理論価格 2025/06/26144.73 2025/06/25144.54 2025/06/24144.12 2025/06/23144.93 2025/06/20145.28 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています