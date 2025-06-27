神奈川県座間市で2017年、男女9人が殺害された事件で、死刑が確定していた白石隆浩死刑囚（34）の死刑が執行されました。白石死刑囚は2017年、座間市の自宅アパートで、男女9人を殺害し現金を奪うなどした罪に問われ、東京地裁立川支部は「犯罪史上希にみる悪質な犯行」などと断罪し、死刑判決を言い渡しました。その後、弁護人の控訴を白石被告本人が取り下げ、死刑が確定しました。死刑が執行されるのは、2022年7月以来約3年ぶり