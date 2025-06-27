「晴れやすい日」「雨が降りやすい日」は存在するのか。気象学者で名古屋大学教授の坪木和久さんは「特定の天気になりやすい『特異日』がある。9月17日、26日は台風が上陸しやすく、11月3日は晴れになりやすい」という――。※本稿は、坪木和久『天気のからくり』（新潮選書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AsiaVision※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AsiaVision■特定の日が毎年同じ天気になる確率私