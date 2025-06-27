健康を保つにはどんなことに気を付ければいいのか。心臓血管外科医の渡邊剛さんは「突然死を引き起こす『血管の老化』に注意してほしい。血管の状態は普通の健康診断やリーズナブルな価格の人間ドックではわからないため、50歳を過ぎたら受けてほしい検査がある」という――。（第2回）※本稿は、渡邊剛（著）、坂本昌也（監修）『世界一の心臓血管外科医が教える 善玉血液のつくり方』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写