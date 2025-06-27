釜山市機張（プサンシ・キジャン）に位置する古里（コリ）原子力発電所１号機（以下、古里１号機）は永久停止から８年を経て解体が承認された。韓国で商業用原子炉の解体が行われるのは今回が初めてだ。２６日、原子力安全委員会は第２１６回全体会議を開いて古里１号機解体承認案を議決した。韓国水力原子力（韓水原）は２０２１年５月、古里１号機最終解体計画書など関連書類を原子力安全委員会に提出した。原子力安全委員会は翌