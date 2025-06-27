ドジャース・大谷翔平（30）が得意のデンバーで節目の一発を放った。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希 球団内で「不純物認定」は時間の問題か...大谷の“献身投手復帰”で立場なし日本時間25日、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦の六回、左翼スタンドに27号2ランを放って日米通算300本塁打。日本人選手では松井秀喜、福留孝介に次いで3人目の大台に到達した。この球場は標高1600メートルに位置し、気圧が低い。変