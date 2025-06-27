エンゼルス・菊池雄星（34）が日本時間26日、本拠地アナハイムでのレッドソックス戦に登板。7回を3安打2失点12奪三振で3勝目を挙げた。【もっと読む】大谷 28年ロス五輪出場が困難な「3つの理由」とは？これで菊池は今季17試合に登板し、黒星（6敗）が先行しているとはいえ、防御率2.79と安定した働きぶりだ。今季の年俸は約31億5000万円で、投手ではチーム一の高給取りだけに、パフォーマンスはエース級だ。ここまで中4日で