性加害報道をめぐるネットでの「炎上」はなぜ起きるのか。精神保健福祉士の斉藤章佳さんは「加害者や加害者家族へのネットでの誹謗中傷は深刻な問題だが、その大本となるニュースはテレビや新聞、雑誌などいわゆるオールドメディアで報じられていることがほとんどだ」という――。※本稿は、斉藤章佳『夫が痴漢で逮捕されました性犯罪と「加害者家族」』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■「発信者情報開示請求」の増加