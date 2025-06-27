【経済ニュースの核心】イラン・イスラエル12日間戦争 米トランプ大統領「電撃停戦」発表の思惑とは？ 識者が解説5月の全国消費者物価指数（2020年=100）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が111.4と、前年同月比3.7％上昇した。プラスは45カ月連続。生鮮食品を除く食料は7.7％上昇と10カ月連続のプラスだ。日本のエンゲル係数は、05年を底に上昇傾向に転じ、24年は28.3％と1981年以来43年ぶりの高水準となった。エン