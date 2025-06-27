2000年代、「どこ見てんのよ！」のギャグで一世を風靡した青木さやかさん。現在もテレビや舞台出演を続ける一方で、近年では自らトークイベントを主催したりYouTubeチャンネルを始めたりと、「自分目線」の発信が増えている。ブレイクから約20年、仕事との向き合い方に変化はあったのかを聞いた。◆求められることに答えたいーー’25年に4月始めたYou Tube「青木さやかのどこ見てんのよ!チャンネル」では、ルームツアーの再生回数