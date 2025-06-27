２０２１年の仙台市長選で現職の郡和子氏（６８）を応援した超党派の市議による「有志の会」が、今夏の市長選（７月２０日告示、８月３日投開票）では結成されない見通しとなっている。前回選で結成を主導した市議会最大会派「自民党」が、党への逆風に考慮して結成しない方針を固め、他会派にも同様の動きが広がっている。前回選の有志の会には全５５市議のうち、共産党を除く５会派の計３０人以上が参加。会長に自民の野田譲