日経平均株価が5カ月ぶりに4万円台を回復しました。【映像】日経平均株価の値動き27日の日経平均は、26日の終値より200円あまり値上がりして取り引きが始まりました。前日のニューヨーク市場で半導体関連をはじめ、主要な株価指数が上昇した流れを受けています。市場関係者は、中東情勢の落ち着きや、アメリカのホワイトハウスの報道官が「相互関税」の措置について、期限を延長する可能性があるという認識を示したことも影