この漫画は、作者・さち子(@sachitwins)さんの3歳の娘・さちかちゃんが蜂窩織炎（ほうかしきえん）に感染し、ドタバタと大変な中で入院を経験し、元気に回復するまでのエピソードを描いた作品です。『はじめてみる症状で娘が入院した話』第8話をごらんください。 A総合病院に到着し、ここでもまた診察のための待ち時間が始まります。義母と合流でき少しホッとしたのもつかの間、次に待ち受けていたのは入院のための手続き