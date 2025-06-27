ある日、大学生のあゆむは犬を拾う。普通の犬だと思っていたが、犬は二足歩行したり、テレビを見たり、カップラーメンを食べたり、予測不可能な行動を連発！本作は、2023年に2巻が発売後「おもしろいのに「このシリーズはもうおしまいなの…？」という声が続出！それから一年半という期間を経て、再び連載がスタート。今回は、作者湊ユウキ(@MIRA63979682)さんにインタビューを行い、作品の魅力に迫る。【漫画】『後の夫婦である』