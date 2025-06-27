静岡県川根本町の山中で4月25日に身元不明の白骨化した遺体が発見されたと、警察が6月25日に発表しました。警察が身元の確認を急いでいます。 警察によりますと、4月25日午前7時頃、川根本町千頭にある宿泊施設から北に9km進んだ山中で、釣り人が白骨化した遺体を発見し、警察に通報しました。 遺体は性別不明、年齢は40代から80代、身長が160cmから175cmほど、服装は黒色の長袖ダウンジャケットに長袖ワイシャツ、黒色長袖Tシャ