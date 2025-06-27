今日27日の関東甲信は日差しが強く、日中の気温は広く30℃超。甲府をはじめ内陸では猛暑日に迫る所も。熱中症対策を。午後は局地的に雨雲が湧く。暑さと急な雨に気を付けて今日27日(金)の関東甲信は、朝から多くの所で晴れています。日差しの力で、気温がグングン上昇。日中は広い範囲で30℃を超えて、甲府で34℃など内陸では猛暑日に迫る所もあるでしょう。湿度が高めで、体の熱が逃げにくい状況。熱中症のリスクが高まります。こ