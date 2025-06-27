ベースボールアメリカ誌が、過去18年間でMLBの球審の判定の一貫性が上がり、誤審の数は劇的に減少していると報じている。ピッチトラッキングデータが初めて導入された2008年、左打者が打席に立ち、投手が外角にばかり投げている状況で、プレートからかなり外れて、右打者のバッターボックスに届きそうな位置の球でも、約4回に1回の割合でストライクと判定されていた。それが今では1000回に1回程度になっている。ストライクゾー