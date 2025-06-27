東京・歌舞伎町のインターネットカジノ店が摘発され、従業員5人が警視庁に現行犯逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、常習賭博の疑いで現行犯逮捕されたのは、インターネットカジノ店「RIZIN」の従業員・山岡泰洋容疑者（41）ら5人です。5人は新宿・歌舞伎町のビルの一室に設置したパソコンから客に海外のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、バカラ賭博などをさせた疑いがもたれています。また、店を捜索し