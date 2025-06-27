イリソ電子工業はカイ気配スタート。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２６日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、イリソ電子株を５．０４％（共同保有分を含む）取得したことが判明。これを受けて思惑的な買いが入っている。 保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は６月１９日。 出所：MINKAB