２７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２８１円高の３万９８６６円と続伸して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが４０４ドル高と上昇し２月下旬以来の高値圏に値を上げた。ＡＩ関連株などが買われナスダック指数は年初来高値を更新した。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も買い先行でスタートした。また、為替は１ドル＝１４４円７０銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。 出所：MI